Piazza Zampieri ripulita da cento volontari

Ieri la pulizia di piazza, strade e parchi. Entro l’anno l’avvio dei lavori di riqualificazione della malandata piazza Zampieri. Un centinaio di persone ieri mattina ha risposto all’invito ‘alla bellezza’ del progetto comunità che da alcuni mesi coinvolge il popoloso quartiere Croce di Casalecchio. Persone di ogni età, dai bambini con genitori ad insegnanti e pensionati divisi in gruppi, hanno setacciato ogni spazio pubblico e a mezzogiorno un camioncino carico di sacchi di rifiuti è partito in direzione della stazione ecologica.

"E’ stato un risultato insperato, il sabato mattina tutte queste persone hanno scelto di dedicare tre ore alla comunità, per ripulire gli spazi pubblici. E devo anche dire che non abbiamo rilevato troppa sporcizia", commenta Maurizio Sgarzi che per l’associazione Percorsi di pace coordina un lavoro di rete iniziato nel post Covid.

"La pandemia ha consolidato l’abitudine a stare in casa. Da qui la promozione di iniziative per aumentare le relazioni sociali del quartiere a partire dalle realtà presenti come parrocchia e partito, scuole e centro sociale. In questo progetto ci siamo tutti. Abbiamo già fatto una giornata di pulizia e soprattutto iniziative con le due scuole del quartiere culminate nella giornata del 21 marzo dedicata alla pace e culminata nel corteo cittadino e la piantumazione dell’albero di Kaki da semi dell’albero sopravvissuto alla bomba atomica di Nagasaki", aggiunge Sgarzi.

Fra i partecipanti tanti residenti che attendono da anni la riqualificazione della dissestata piazza del quartiere: "Fra cordoli, blocchi sollevati dalle radici degli alberi, ostacoli vari ed automobili piazzate dovunque è una situazione invivibile. La segnaliamo da anni e dopo diversi incontri col Comune speriamo inizino presto i lavori di sistemazione", dice una residente.

Conferma l’impegno e dà i tempi l’assessora all’urbanistica Barbara Negroni: "I problemi di piazzetta Zampieri sono evidenti, per questo abbiamo avviato un percorso partecipato coi cittadini già dal 2019. C’è stato lo stop forzoso del Covid, ma poi nel frattempo abbiamo preparato un progetto generale fatto da un importante studio professionale che interessa tutto il comparto Croce: da via Caravaggio a via del Francia, dalla Porrettana e la Canonica. Si è già svolto un primo incontro coi cittadini ed un altro è in programma a fine giugno".

Per il progetto definitivo e l’inizio dei lavori della piazzetta si dovrà attendere l’autunno, mentre il percorso partecipato complessivo di quartiere sarà programmato su tre anni, dal 2024 al 2026. Aggiunge la Negroni: "Il piano generale assume come linea guida la fruibilità della piazza, pedonalizzando e dando quello spazio di socialità mancante, alberato, senza influire sulla capacità del parcheggio. Utilizzando tutti gli accorgimenti tecnici di recupero delle acque ed uso di soluzioni basate sui principi della natura ed ispirandosi al concetto di città "spugna" per l’uso dell’acqua e della città che respira".

Gabriele Mignardi