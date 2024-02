Piazza Zampieri. Rivoluzione al via

La rivoluzione in piazzetta Zampieri alla Croce di Casalecchio comincia il 29 febbraio prossimo. Da quel giorno, un giovedì, il mercato rionale settimanale con 15 bancarelle si trasferisce dalla piazzetta al tratto di controviale della Porrettana, compreso tra il semaforo dell’incrocio con via Caravaggio e la via Zampieri. Alcuni giorni dopo le transenne e le reti rosse delimiteranno il cantiere che nei tre mesi successivi porterà alla riqualificazione di piazzetta Zampieri secondo un progetto (nella foto a destra) che prevede per prima cosa l’abbattimento dei pini che con le loro radici rovinavano la pavimentazione della piazza e l’asfalto. Saranno creati nuovi spazi sociali, piantumati nuovi alberi e introdotto il "Rain Garden" (Giardino della Pioggia), un utile e innovativo sistema di raccolta e riutilizzo dell’acqua piovana. Rivoluzionata anche la viabilità e la sosta di questa importante e super urbanizzata zona della Croce di Casalecchio nel corso del cantiere. Via del Guercino diventerà a senso unico da via Caravaggio a via Carracci, con nuovi parcheggi sul lato destro. Senso unico anche su via Zampieri, dall’incrocio con via Albani verso via Carracci. In questo modo piazzetta Zampieri non verrebbe più usata come strada di transito verso il centro di Casalecchio.

"Si spera – auspica Andrea Bertusi di Confcommercio Ascom – in una divisione del cantiere che permetta ai negozi della piazzetta di sopravvivere. Il comune ha promesso esenzioni sulla tassa dei rifiuti e forti sconti nelle tariffe per la sosta dei residenti e anche dei clienti". E Manuela Pizzirani di Confesercenti aggiunge: "Lo spostamento del mercato nel controviale della Porrettana creerà un centro commerciale all’aperto tra le bancarelle degli ambulanti che avranno il fronte verso il portico e i negozi di vicinato che animano questo da sempre. Il tempo ci dirà se questa sarà una felice integrazione". "Anche gli incontri recenti – rivelano gli assessori Barbara Negroni e Paolo Nanni – hanno riscosso il favore dei cittadini della Croce. Il progetto porterà benefici e servizi ecosistemici fondamentali per il benessere delle persone che vi abitano".

Nicodemo Mele