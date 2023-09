Piazza Zampieri si rinnova. Addio agli storici pini

Addio ai pini italici che dal 1964 danno tanta ombra e un buon profumo in piazza Zampieri, questa suggestiva piazza sorta in quegli anni in mezzo ai palazzoni in costruzione nel quartiere Croce di Casalecchio di Reno. Nel 2024 una decina di essenze di questi alberi ormai di 10 metri saranno abbattute per fare posto ad altre essenze ancora da stabilire, ma previste dal progetto di ’Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di piazza Zampieri e vie limitrofe’ che venerdì sera, in una sala gremita di cittadini, è stato presentato nel centro sociale del quartiere Croce dal sindaco Massimo Bosso e dagli assessori Barbara Negroni (Ambiente e Urbanistica) e Paolo Nanni (Lavori pubblici). "Finalmente – ha esordito il sindaco Bosso – diamo il via ad un progetto atteso da tempo. A gennaio 2024 cominceranno i lavori di rifacimento di piazza Zampieri e termineranno nel giro di quattro mesi. Nel complesso il Comune spenderà 750mila euro".

Il progetto rivoluzionerà un po’ tutto il quartiere Croce. "Riguarderà – ha rivelato l’assessora Negroni – anche il parco Ex Galoppatoio e il vialetto pedonale Baldo Sauro, quindi le vie Del Francia, Zampieri, De’ Carracci e piazza Zampieri. I dieci pini italici saranno sostituiti con altri alberi di consistente dimensione che si adattano meglio in una zona antropizzata come quella della piazza. Non saranno toccati i maestosi cedri del Libano ai lati della piazza. Le nuove alberature saranno collocate al centro della piazza e creeranno delle isole verdi. Attorno ad ogni albero sarà creato un ’rain garden’, un giardino della pioggia, utile a raccogliere le acque meteoriche che saranno convogliate in una cisterna".

Restano alcuni nodi. Il primo: che fine farà il mercato settimanale del giovedì in piazza Zampieri? "Il progetto – ricorda Manuela Pizzirani, funzionaria di Confesercenti – prevede il trasferimento dei 15 banchi nel controviale di via Porrettana, di fronte ai negozi sotto al portico. Perché non rendere definitiva questa trasferta?". Sindaco e assessori per ora non chiudono la porta alla proposta. Altro tema: traffico, viabilità e parcheggi. "Perché – chiedono i civici Bruno Cevenini e Andrea Tonelli – interdire l’immissione in via Carracci dalla piazza?". Ed Erika Seta (Centrodestra) aggiunge: "Il problema dei parcheggi non si risolve con le strisce blu che penalizzeranno proprio i residenti. Nel 2009 si spese più di un milione di euro per un lavoro mal fatto in piazza Zampieri, ma nessuno si è assunto le responsabilità davanti al cittadini".

Nicodemo Mele