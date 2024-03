Piazze chiuse per il mercato

Domani, nel centro storico di San Giovanni in Persiceto, sono previste alcune modifiche alla viabilità per permettere lo svolgimento del mercato della domenica delle Palme. Nello specifico, dalle 6 alle 20 sarà in vigore il divieto di transito e sosta con rimozione forzata nelle piazze del Popolo, Garibaldi e Sassoli e in via Pellegrini. All’intersezione tra via Rambelli e corso Italia sarà obbligatorio svoltare a destra. Mentre all’intersezione tra corso Italia e via Mazzini sarà obbligatorio svoltare a sinistra. Queste stesse modifiche alla viabilità sono previste per domenica 28 aprile, in occasione del mercato della Versilia. E sul tema della viabilità, la polizia locale di Persiceto ha disposto un’ordinanza che abbassa il limite di velocità da 90 a 70 chilometri orari in via Bergnana, tra le vie dei Martiri e via Crevalcore.