Piazze contro a Bologna: una domenica tra sostenitori dell’Europa ed euro-scettici

Bologna, 3 aprile 2025 – Piazze contro domenica a Bologna con possibili tensioni e rischo di scontri. Se in piazza del Nettuno, infatti, ci saranno i più grandi sostenitori dell’Europa unita (iniziativa del giornalista Michele Serra andata in scena a Roma e promossa in città dal sindaco Lepore), in piazza San Francesco invece ci saranno i più scettici europeisti rappresentati dalle sigle della sinistra contestatrice del piano di riarmo europeo.

La piazza per l’Europa e i suoi interventi

Alle 15 in piazza Nettuno, si terrà in città una nuova edizione della kermesse “Una Piazza per l’Europa”, l’iniziativa lanciata dal giornalista Michele Serra e promossa dai Comuni di Bologna e Firenze, con il sostegno di diverse associazioni e organizzazioni attive sul territorio.

“I sindaci di Bologna, Matteo Lepore, e di Firenze, Sara Funaro – si legge nella nota del Comune di Bologna -, consapevoli dell’urgenza di un rinnovato impegno a promuovere e difendere i valori che hanno unito i cittadini europei in questi anni - democrazia, pace, giustizia sociale e rispetto per l’ambiente -, invitano cittadine e cittadini, sindaci, autorità, associazioni e organizzazioni, parlamentari e rappresentanti istituzionali di ogni schieramento politico a prendere parte a questa giornata di confronto e mobilitazione”.

Interverranno dal palco, tra gli altri: Matteo Lepore (Sindaco di Bologna); Sara Funaro (Sindaca di Firenze); Michele Serra; Romano Prodi, in video; Paolo Hendel (attore); Francesca Mannocchi (giornalista); Alessandro Bergonzoni (artista); Gad Lerner (giornalista); Alessandra Sarchi (scrittrice); Pietro Manzini (professore Diritto Europeo Università Bologna); Beatrice Fraboni (professoressa Fisica Università Bologna); Paolo Fresu (musicista); Marco Malvaldi (scrittore e chimico); Gian Luca Farinelli (direttore Cineteca di Bologna), Giorgio Diritti (regista); Francesca Andreoli (produttrice); Gaetano Manfredi (Presidente Anci) in video; Giorgia Sorrentino (Segretaria Generale Gioventù Federalista Europea e Membro del Tavolo Europa di Bologna); Jacopo Bencini (Italian Climate Network); Paola Marani (Cucine Popolari di Bologna); Daniela Mongardi (imprenditrice agricola); Alessandra Pisoni e Leila Oumoucha (studentesse Università di Bologna); Victoria Karam (attivista temi cittadinanza); Federico Taddia (autore e giornalista), che coordinerà gli interventi sul palco.

"Tutti gli ospiti parteciperanno a titolo gratuito, mentre i costi organizzativi per l’allestimento dello spazio palco, che ammontano a 20 mila euro, saranno interamente sostenuti da soggetti privati, che aderiscono all’iniziativa”, sottolinea il Comune di Bologna.

Fratelli d’Italia e la polemica sui costi

Questa precisazione arriva dopo la polemica incalzata da Fratelli d’Italia sulla trasparenza dei costi pubblici dell’iniziativa promossa dal Comune. “Sul costo della piazza – spiega il senatore di Fdi Marco Lisei - prendiamo atto che dopo le pressioni di Fratelli d'Italia Lepore stia cercando altre soluzioni per non perdere la faccia, ma vediamo e denunciamo la totale assenza di trasparenza sui costi, su chi siano gli sponsor, su come siano stati selezionati e quanto abbiano versato. Questa opacità dimostra il suo scarso senso istituzionale e una gestione del Comune tutta ideologica e di parte”.

La capogruppo di Fdi in Regione Marta Evangelisti chiede "una vera operazione di trasparenza riguardo all'organizzazione delle manifestazioni politiche del centrosinistra, poiché non è accettabile che si faccia credere, nemmeno come ipotesi, che eventi di parte potrebbero essere finanziati a spese di tutti i cittadini. Resta irrisolta la questione su chi abbia prenotato la piazza e se l'occupazione di suolo pubblico sarà esente da costi”.

Infine, una precisazione del senatore Lisei sull’invito del sindaco Lepore al centrodestra a partecipare alla manifestazione per l' Europa: "Bologna merita istituzioni trasparenti, non un Comune gestito come una 'casa del Popolo’. Lepore, con le sue dichiarazioni, conferma che la piazza del 6 aprile è una manifestazione di sinistra, non di tutti, quando usa noi lo dimostra chiaramente”.

La contromanifestazione

In piazza San Francesco, invece, ci sarà una contromanifestazione per dire no al piano di riarmo di Bruxelles (Rearm Eu) e no alla piazza per sostenere l'Europa. Viene organizzata da un gruppo di sigle che fanno riferimento alla sinistra e che vogliono gridare il loro malcontento in piazza. L'iniziativa si contrappone alla piazza per l'Europa, convocata per lo stesso giorno a Bologna dal sindaco Matteo Lepore con la collega di Firenze Sara Funaro. “Saremo in piazza San Francesco a Bologna il 6 aprile, così come siamo stati in piazza a Roma il 15 marzo nella contro manifestazione di piazza Barberini. A Bologna come a Roma ci esprimiamo in maniera convinta contro l'uso di soldi pubblici per iniziative cosiddette europeiste”, ha spiegato Paolo Rizzi di Potere al Popolo, dicendosi soddisfatto che “almeno per la manifestazione di Bologna”, come ha annunciato il sindaco Lepore “non siano i cittadini a pagare il conto di una piazza per il riarmo”.

Anche Rifondazione comunista Emilia Romagna sarà all’evento di piazza San Francesco: che “si opporrà alla manifestazione per l’Europa e per un esercito europeo organizzata dai sindaci di Bologna e Firenze, la quale si rifà a contenuti di suprematismo europeo, simili a quelli espressi da Michele Serra lo scorso 15 marzo a Roma”. Con Rifondazione e Potere al Popolo ci saranno Usb Unione Sindacale di Base, Comitato Besta, Sgb Sindacato Generale di Base, Cambiare Rotta Bologna, Peacelink, OSA Opposizione Studentesca d'Alternativa, Centro Sociale Culturale Villa Paradiso, Rete dei Comunisti Bologna, Ecoresistenze, San Pietro Pubblica e Solidale, Circolo Granma, Medicina Attiva, Partito Rifondazione Comunista Bologna, Giovani Comunisti Bologna, Partito Comunista Italiano Bologna, Sinistra Unita Bologna, Casa del popolo 20 Pietre.