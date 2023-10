Piazzetta Guazzaloca. Ecco l’intitolazione

Si terrà sabato 9 dicembre l’intitolazione a Giorgio Guazzaloca del primo tratto di via IV Novembre, compreso tra via D’Azeglio e via de’ Fusari, conosciuto con il nome di piazzetta dell’Orologio. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco Matteo Lepore e i familiari dell’ex primo cittadino. "Figura di rilievo nazionale – si legge nella biografia diffusa da Palazzo d’Accursio – Giorgio Guazzaloca, già vice di Confcommercio nazionale dal 1987 al 1995 e vice dell’Unione nazionale delle Camere di Commercio dal ’92 al ’96, fu sindaco dal 1999 al 2004"