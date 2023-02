Giallo in piazzetta Umarells a Bologna, spariscono i cartelli: "Abbiamo ordinato quelli nuovi"

La piazzetta dedicata agli Umarells

Bologna, 24 febbraio - C’è una piazzetta, a Bologna, dedicata agli Umarells. Sì, gli umarells, i pensionati della città che presidiano, osservano e spesso criticano i cantieri stradali. E ormai divenuti un simbolo per la loro città d’appartenenza. Ma lì, nell'area lungo via Mario Musolesi, tra le vie Libia e Scipione dal Ferro, i cartelli che indicano il nome della piazza sembrano ora essere spariti. A comunicarlo sulle sue pagine social è lo scrittore e ‘sdoganatore’ del termine, Danilo Masotti, sotto a una foto che ritrae la piazzetta priva, per l’appunto, dell’apposito cartello. “Li hanno rubati?” si chiede qualcuno, interrogandosi su quale potesse essere il reale motivo. “Proprio domani avevo una visita guidata in Cirenaica con alcuni amici per andarla a visitare” scrive invece un altro cittadino.

In realtà, l’arcano era già stato svelato nei commenti, dove è stata la presidente del quartiere San Donato-San Vitale, Adriana Locascio, a tranquillizzare i bolognesi: “Abbiamo ordinato quelli nuovi”. La piazzetta, infatti, è stata inaugurata nel 2018 e il trascorrere del tempo – quasi cinque anni - potrebbe aver causato l’usura degli stessi cartelli. “Sono passato di lì e ho visto che non c’erano più – spiega Masotti – e ho quindi segnalato la cosa attraverso un post sui social. Dopo poco, ho ricevuto la risposta: è un bellissimo segnale, che dimostra anche quanto il Comune ci tenga”. Insomma, “possiamo dire che c’è stato il lieto fine” ironizza.