Picchetto contro lo sfratto Tensioni con la polizia

Lo sfratto di una famiglia con due bambine, da un appartamento privato in via Bacchi della Lega, era già programmato da mesi, con una soluzione abitativa alternativa concordata con il Comune. Ma il blitz degli attivisti di Plat - Piattaforma di intervento sociale, costola di Crash, che in picchetto hanno tentato di impedire l’esecuzione del provvedimento, ha creato tensioni, rendendo necessario l’intervento del Reparto mobile. Con i poliziotti che hanno dovuto spostare, di peso, gli attivisti dall’ingresso dell’abitazione, tra urla e agitazione. È successo ieri mattina, in zona Savena, e quelli di Plat, una quindicina, che hanno postato il video sulla loro pagina Facebook, sono poi andati allo sportello dei servizi sociali in protesta. "Ci domandiamo – scrivono gli attivisti – come sia possibile che diritti fondamentali come il diritto alla casa, all’istruzione, alla salute e ad una vita dignitosa, nonostante due minori coinvolte, vengano calpestati, infranti e ridotti a problemi ordine pubblico. A Bologna il dramma dell’emergenza abitativa si consuma da anni, nel silenzio assordante delle istituzioni che non riescono a far fronte ad un disagio abitativo che colpisce sempre più famiglie". Come spiega il Comune, però, "La situazione del nucleo sfrattato è stata discussa nell’ottobre 2022 al tavolo che tratta le situazioni di sostegno alla fragilità abitativa nella fase esecutiva dei procedimenti di sfratto, presieduto dalla Prefettura". E in quella sede alla famiglia è stata concessa una proroga per la liberazione spontanea dell’appartamento fino a gennaio, con un successivo rinvio dell’esecuzione dello sfratto fino a ieri mattina, quando però fuori dal palazzo sono arrivati anche gli attivisti di Plat.

"Il Servizio Sociale di Comunità del Quartiere Savena – proseguono da Palazzo D’Accursio – ha quindi operato per l’individuazione di una collocazione in emergenza a favore del nucleo, che è stata reperita ed è stata comunicata e accettata dalla famiglia con la quale si era convenuto che ieri, in esito alla liberazione dell’immobile si sarebbe recata negli uffici del Servizio per il collocamento nella struttura reperita in attesa di un alloggio di pronta accoglienza. Come convenuto, quindi, il nucleo è stato ricevuto negli uffici del Servizio Sociale insieme al proprio legale ed è stato interamente collocato".

Nicoletta Tempera