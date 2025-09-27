Picchetto al liceo Minghetti di Bologna: “Blocchiamo tutto per Gaza”

Bologna, 27 settembre 2025 – Gli studenti del Minghetti si mobilitano per Gaza. Gli studenti, questa mattina, hanno bloccato l’ingresso dell’istituto, dirigendosi poi in corteo verso il cuore della città ribadendo con chiarezza i loro obiettivi: “Blocchiamo tutto, Palestina libera”, come conferma lo striscione collocato davanti alla sede del Provveditorato assieme a un cassonetto dell’immondizia.

I ragazzi, durante la manifestazione, hanno più volte ribadito l’intenzione di proseguire “nella loro battaglia” per sensibilizzare la comunità internazionale. “Quello che sta accadendo è un genocidio che deve essere fermato senza se e senza ma” hanno ribadito i ragazzi. Lezioni regolari, invece, nelle due succursali.

Lunedì picchetto al Copernico

Lo scorso lunedì a mobilitarsi erano stati anche gli studenti del Copernico. I ragazzi hanno incatenato i cinque ingressi degli altrettanti blocchi in cui si articola il liceo Copernico con l’obiettivo di impedire ai compagni di entrare a lezione. Serrati i blocchi, libero l’accesso dal garage da cui sono entrati i primi collaboratori scolastici seguiti dal personale della segreteria e dai docenti che non hanno fatto sciopero. Il peggio è accaduto fuori. "Non si sa se nostri studenti o esterni – ha spiegato la preside Claudia Giaquinto – hanno spostato due cassonetti dell’immondizia davanti alla scuola e in uno dei due vi hanno gettato dei fumogeni". Non appena dal liceo se ne sono accorti "li abbiamo fatti spegnere".

Indagine in corso dei carabinieri che hanno recuperato i video delle telecamere del liceo.