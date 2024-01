Picchia la compagna e la costringe ad avere rapporti sessuali, nei guai 27enne

Sasso Marconi (Bologna), 9 gennaio 2024 - Minacciava e picchiava la compagna, costringendola ad avere rapporti sessuali contro la propria volontà. Per questo motivo nei confronti di un uomo di 27 anni è stata eseguita un'ordinanza di misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Le indagini dei carabinieri della Stazione di Sasso Marconi sono scattate su segnalazione della donna, una italiana di circa 30 anni, che ai militari dell'Arma ha raccontato le violenze sessuali e i maltrattamenti subiti, spesso in presenza anche del figlio minorenne, da parte del compagno, un ventisettenne marocchino. Dopo aver approfondito la vicenda, i carabinieri hanno scoperto che gli atteggiamenti prevaricatori del ventisettenne nei confronti della compagna erano aumentati nell’ultimo anno.

La donna quando si è rivolta ai militari dell'Arma ha spiegato che il compagno pretendeva dalla stessa rapporti sessuali anche contro la propria volontà, spesso seguiti da frasi ingiuriose e offensive. L’atteggiamento violento dell’uomo era dettato dall’abuso di sostanze stupefacenti, anche in presenza del figlio, per tale motivo, a dicembre 2022, il ventisettenne aveva perso il lavoro come corriere, perché trovato positivo al test antidroga.

Il più delle volte, inoltre, il ventisettenne non era in grado di controllare la propria rabbia tanto da inveire con violenza nei confronti della compagna che voleva andare via di casa, colpendola con delle testate o addirittura minacciandola con un coltello. La donna ha anche dichiarato che il compagno avrebbe più volte detto di volerle portare via il figlio che avevano avuto tre anni fa. Rintracciato dai carabinieri, l'uomo è stato sottoposto alla misura cautelare tra cui il mantenimento di una distanza di almeno 500 metri dalla donna, il divieto di comunicarvi con qualunque mezzo e l’applicazione dello strumento elettronico a distanza.