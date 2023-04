Bologna, picchia la compagna davanti alla figlia: arrestato

Casalecchio (Bologna), 29 aprile 2023 – Il raptus di gelosia sfocia in un pugno al volto, poi urla e richieste d’aiuto. Storia di una donna aggredita dal compagno davanti a una bimba di appena 4 anni.

E’ successo l’altro giorno, quando i carabinieri hanno ricevuto la telefonata di un cittadino, allarmato dalle urla di una donna che chiedeva aiuto dall’interno di un appartamento.

Gli uomini dell’Arma si sono subito presentati alla porta: ad aprire c’era un sudamericano di 29 anni, che li ha subito aggrediti impedendo loro di entrare, negando il fatto che qualche minuto prima, durante un raptus di gelosia, aveva dato un pugno in faccia alla compagna, 24enne italiana, visibilmente scossa, alla presenza della loro figlia di 4 anni.

La donna, successivamente medicata, ha ricevuto una prognosi di 10 giorni. Il 29enne, gravato da precedenti di polizia per reati contro la persona, è stato arrestato, e su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, trattenuto in caserma in vista dell’udienza del processo fissato con rito direttissimo, al termine della quale, dopo la convalida dell’arresto è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

I due Carabinieri aggrediti sono stati medicati dai sanitari del 118 ricevendo una prognosi di 5 giorni.