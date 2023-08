Picchia la compagna e minaccia di gettare il bimbo dalla finestra: bolognese fermato

Bologna, 19 agosto 2023 – Dalla strada si sentivano colpi sordi. Era il rumore delle porte sfondate dai pugni e calci di un uomo. Una furia violenta che si è abbattuta sulla sua compagna e anche sul figlioletto.

"Lo butto di sotto", avrebbe urlato, seminando il panico nella città zeppa di turisti in questo periodo post ferragostano. L’ha riferito la stessa donna, una bolognese, alle forze dell’ordine, che hanno raggiunto il centro di Numana, nella Riviera del Conero ad Ancona, l’altro giorno prima che qualcosa di terribile potesse accadere sotto gli occhi di tutti.

I colpi hanno infatti richiamato diverse persone. Sono stati momenti di alta tensione. Poco dopo le 21 in pieno centro storico le urla sono state avvertite dall’interno di un’attività ricettiva. Due operatori della Municipale in servizio di presidio del territorio, l’ispettore capo Mauro Tribuani e l’agente Giorgio Romagnoli, coordinati dal comandante Roberto Benigni, sono accorsi immediatamente. Davanti a loro si è parata una scena drammatica. Il portone e la porta della stanza erano stati sfondati e la donna, 45 anni, urlava dal balcone: "Mi ha picchiata e minaccia di buttare il mio bambino dalla finestra". Una scena impressionante sotto gli occhi di tantissimi turisti e cittadini. I quali incitavano gli agenti a intervenire prima che fosse troppo tardi. Per fortuna era presente anche un carabiniere di Ancona fuori servizio che ha aiutato a contenere la furia dell’uomo e tutto si è risolto nel giro di poco tempo.

I due agenti hanno raggiunto la donna che ha raccontato di essere stata picchiata e presa per i capelli dal convivente. I motivi? Futili: un gesto sbagliato e la gelosia per fatti inesistenti, ha detto la 45enne. Sul conto dell’uomo, coetaneo, gravava già un provvedimento di allontanamento dalla donna per Codice rosso, la legge sui reati di violenza di genere. I due bolognesi, turisti, erano però in vacanza insieme. Anche su questo aspetto indagano i carabinieri intervenuti su richiesta della Locale, che hanno portato l’uomo alla centrale di Numana per i provvedimenti di rito in casi simili. Non si sa ancora infatti se la famiglia sia partita insieme da casa oppure se l’uomo li abbia raggiunti, magari cogliendo di sorpresa la donna. Tantissima la paura per la signora e il suo bambino, che hanno riportato solo qualche graffio. Gli aiuti sono arrivati in tempo. I danni materiali peggiori sono quelli con cui ha dovuto fare i conti la struttura ricettiva: oltre al caos, il proprietario ha denunciato lo sfondamento di due porte.