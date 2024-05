Picchia e minaccia la compagna. Il giudice lo allontana da casa

Non si arresta la violenza contro le donne tra le mura di casa. Ancora una donna è stata infatti vittima di violenze domestiche. E’ successo a Castel Maggiore, dove un uomo è stato allontanato da casa perché avrebbe tenuto un comportamento violento con la compagna anche in presenza della figlia minorenne. Si tratta di un 45enne italiano, che risulta indagato dalla Procura di Bologna per maltrattamenti contro familiari o conviventi, in particolare contro la compagna 45enne. Secondo gli accertamenti, la convivenza tra i due non ha funzionato e di conseguenza l’uomo si sarebbe reso responsabile di un atteggiamento violento: aggressioni fisiche - spintoni, calci, schiaffi -, aggressioni verbali - offese e minacce - anche in presenza della figlia minore nata dalla relazione tra i due.

La donna, stanca di subire il comportamento aggressivo del compagno e allo stesso tempo temendo per la propria incolumità e quella della figlia, ha deciso di interrompere il rapporto sentimentale con l’uomo e si è rivolta ai militari dell’Arma denunciando la situazione. Così è partita un’inchiesta e dopo le indagini si è arrivati al provvedimento di misura cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale, su richiesta del pubblico ministero che ha coordinato le indagini dei carabinieri.

Il provvedimento, eseguito dai militari della stazione di Castel Maggiore nei confronti del 45enne, consiste nella misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle persone offese con applicazione del dispositivo (braccialetto) elettronico e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dopo essere stato rintracciato dai carabinieri, all’uomo è stata notificata la misura cautelare emessa da giudice.

p. l. t.