Picchia e tenta di rubare la pistola a un agente

Completamente fuori di sé, ha preso a calci e pugni i poliziotti, avventandosi anche sulla pistola di uno di loro, tentando di afferrarla. L’ennesimo episodio di violenza ai danni delle forze dell’ordine è avvenuto l’altra sera, dopo un intervento delle Volanti in via San Vitale. A chiamare la polizia erano stati i titolari di un b&b della strada, che lamentavano dei danneggiamenti subiti, indicando in una ventottenne tunisina la responsabile. La pattuglia, individuata la donna, l’ha fatta salire sull’auto di servizio, per portarla in Questura per accertamenti. Lei, però, ha subito iniziato a scalciare e prendere a pugni i poliziotti. E ha afferrato la pistola di uno di loro, che era agganciata alla fondina in sicurezza. L’agente l’ha subito bloccata ma la donna, evidentemente in stato di alterazione, ha continuato a menare pugni e calci, con il risultato che gli agenti sono finiti in ospedale, con 5 e 10 giorni di prognosi. Lei, invece, fino all’altra sera incensurata, è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e tentata rapina dell’arma di servizio.

"Ancora una volta, gli operatori della polizia di Stato si trovano ad affrontare soggetti che si muovono consapevoli dell’impunità più totale – denuncia Amedeo Landino del Siulp –. L’episodio di via San Vitale si inserisce in un preoccupante trend di aggressioni che, sempre più frequentemente, espone ad alto rischio l’incolumità delle forze dell’ordine e di chi esercita una funzione pubblica.

È inaccettabile che chi opera quotidianamente per garantire la sicurezza dei cittadini debba rischiare la vita in assenza di strumenti adeguati e di un supporto legislativo efficace. Se i colleghi fossero stati formati all’utilizzo del taser, sarebbe forse bastata solo la vista di questo strumento a fare da deterrente a condotte così violente. Le aggressioni agli operatori di polizia stanno diventando una drammatica costante e non possono più essere ignorati. Episodi come quello accaduto dimostrano come ogni intervento possa trasformarsi in una potenziale tragedia se non vengono garantiti strumenti, tutele e leggi adeguate".

