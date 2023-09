Picchia la compagna, arrestato e allontanato

Picchia la moglie, ma interviene la polizia e l’uomo finisce in cella. Un 45enne è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti del Commissariato di San Giovanni in Persiceto. A finire in manette per il reato di maltrattamenti in famiglia, il 13 settembre scorso al culmine di una violenta, ennesima lite coniugale, un 45enne pluripregiudicato. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per reati di furto e ricettazione. Non è, inoltre, la prima volta che, in questo nucleo familiare, viene attivato un codice rosso. Era avvenuto già, infatti, a luglio scorso. Ma torniamo ai fatti. Mercoledì scorso, nella mattinata, il 113 ha ricevuto una telefonata in cui una donna, poi identificata nella compagna del 45enne, chiedeva aiuto perché il marito l’aveva appena aggredita. Il 113 a quel punto ha avvisato la centrale operativa del commissariato di San Giovanni, per competenza territoriale, e gli agenti, a bordo di due volanti, si sono subito recati nella casa dove la donna viveva con il compagno 45enne e i figli. Ad attendere la polizia c’era la donna, visibilmente sconvolta, che presentava innumerevoli ecchimosi al collo e che lamentava l’ennesima aggressione subita dal 45enne violento.

Grazie al tempestivo intervento della volante sul posto, è stato possibile individuare l’autore dalle violenze: l’uomo, infatti, si stava ancora aggirando nell’androne del condominio. La donna, a quel punto, agli agenti che erano rimasti a soccorrerla, ha iniziato a raccontare le violenze che da mesi subiva da parte dell’uomo. La donna è stata, poi, al pronto soccorso dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di sette giorni. L’uomo è stato invece accompagnato presso gli uffici di polizia dove, al termine di un’attenta valutazione, è stato tratto in arresto in flagranza per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato messo agli arresti domiciliari, in un’altra struttura, sino all’udienza di convalida.

Alla vittima è stato garantito l’opportuno supporto psicologico con contestuale indicazione del più idoneo centro antiviolenza, mentre all’uomo sono state fornite le informazioni per i percorsi da seguire per il recupero degli uomini maltrattanti. L’arresto è stato poi convalidato dal gip del Tribunale di Bologna, con applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Zoe Pederzini