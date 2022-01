Bologna, 27 gennaio 2022 - Un'aggressione domestica - con tanto di lancio di piatti in casa - è finita con l'arresto del marito violento. E' successo stamattina all'alba a Bologna, in zona Saffi, dove un 59enne italiano di origine marocchina ha preso a schiaffi la moglie e nella furia ha lanciato dei piatti danneggiando un mobile in casa.

Lo scontro è stato talmente violento da spaventare i vicini di casa, che hanno allertato la polizia dopo aver sentito urla provenire dall'appartamento. Gli agenti sono intervenuti alle 5 di mattina e hanno trovato la vittima, una donna di 33 anni, ferita e a terra cocci di piatti, uno aveva anche danneggiato un mobile.

Con la coppia, in casa, c'erano anche i tre figli minorenni. Alla polizia la moglie ha trovato il coraggio di raccontare gli episodi di violenza pregressi subiti dal marito, che negli ultimi tempi abusava anche di sostanze alcoliche. Il 59enne è stato accompagnato in carcere in attesa dell'udienza di convalida.