Picchia e minaccia la moglie: a Bologna marito infedele allontanato da casa

Bologna, 18 agosto 2023 – Nascosta in quel cellulare c’era una storia costellata di tradimenti. Come se non bastasse, per lei, bengalese di 29 anni, quando ha scoperto i segreti del marito è iniziato il vero incubo, fatto di minacce e botte, anche davanti ai figli.

Lui, 38enne, connazionale, ha cominciato a minacciarla: “Non sei una buona madre, ti faccio violentare", arrivando con il tempo anche a metterle le mani addosso, con schiaffi e pugni in pieno volto.

Così, dopo anni di maltrattamenti, la vittima ha trovato il coraggio di denunciare il coniuge ai carabinieri, che ieri hanno eseguito a carico dell'uomo, un'ordinanza cautelare di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento alla vittima.

Il provvedimento, richiesto dalla Procura ed emesso dal Gip di Bologna, nasce dalla querela che la donna ha presentato agli inizi di agosto. L’uomo è ora accusato del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

La coppia con due figli piccoli si è sposata una decina di anni fa in Bangladesh. Ai militari, la 29enne ha riferito che i litigi con il marito erano iniziati alla fine del 2018 dopo che lei aveva scoperto, controllando il cellulare, una relazione extraconiugale con un'altra donna.

L'uomo ha sempre negato, minacciandola di chiedere il divorzio per poi passare a minacce sempre più pesanti e a percosse, anche in presenza dei due figli minori. In particolare, secondo quanto riferito dall’Arma, il 38enne avrebbe colpito la donna con schiaffi e pugni al volto, stringendole il collo fin quasi a farle perdere conoscenza. In alcune circostanze il 38enne l'avrebbe minacciata con l'utilizzo di un coltello da cucina.

Nell'aprile del 2022, poi, l'uomo "ha iniziato ad insultarla, proferendole frasi del tipo 'non sei una buona madre, ti faccio violentare' per poi picchiarla. "Episodi che sarebbero avvenuti alla presenza dei due figli minori", concludono i carabinieri.