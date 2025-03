Picchia e minaccia di morte la compagna, applicato il braccialetto elettronico

San Lazzaro di Savena (Bologna), 3 marzo 2025 - Ha picchiato e minacciato di morte la compagna, impugnando un coltello, e ferendo anche il figlio minorenne intervenuto per difendere la madre.

Per questo motivo un uomo sulla ventina è indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesione personale aggravata e nei suoi confronti è scattata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico.

Il tutto è accaduto l'altro giorno, quando intorno alle 15.30 la donna ha telefonato alla centrale operativa dei carabinieri chiedendo aiuto perché il compagno l’aveva picchiata. I militari dell'Arma sono subito arrivati sul posto e la donna ha raccontato che durante un lite l'uomo l'aveva spinta a terra e poi l'aveva colpita sulla testa con una bottiglia.

Le percosse erano poi continuate con il ventenne che teneva ferma a terra la vittima per poi minacciala di morte con un un coltello da cucina, il tutto accompagnato da frasi del tipo: “Vuoi morire?”. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 che le hanno medicato le ferite giudicate guaribili in sette giorni.

Anche uno dei due figli minorenni della coppia ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari perché, intervento per difendere la madre, è stato spinto via dal padre. Raccolta la testimonianza della donna i carabinieri hanno attivato il cosiddetto "Codice rosso", in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

