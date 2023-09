Minaccia e picchia la moglie che gli aveva chiesto di portarla in gita a Venezia: arrestato

Medicina (Bologna), 14 settembre 2023 - Un altro caso di violenza contro le donne: arrestato dai carabinieri un operaio 33enne di origine pakistana e residente a Medicina, per maltrattamenti e lesioni personali aggravate ai danni della moglie. Le indagini sono partite a fine luglio quando la donna, una sua connazionale di qualche anno più giovane, ha denunciato il coniuge, sposato una decina di anni fa, per comportamenti aggressivi e violenti. Secondo il suo racconto l'uomo avrebbe cominciato a picchiarla nel 2019, dopo che lei gli aveva chiesto di portarla in gita a Venezia. Gli investigatori spiegano che il marito avrebbe ritenuto quella richiesta "un affronto inopportuno" e che per questo l'aveva spintonata e fatta cadere a terra. Dopo avere sopportato maltrattamenti per altri quattro anni, stremata e spaventata la donna ha chiesto aiuto ai carabinieri.