CronacaPicchia un agente: pusher arrestato
26 ago 2025
MARIATERESA MASTROMARINO
Picchia un agente: pusher arrestato

Il 21enne è finito in manette: aveva più di 46 grammi di hashish e cocaina

Stava spacciando sotto la luce del sole, indisturbato. Ma due poliziotti in borghese hanno assistito alla vendita e lo hanno immediatamente bloccato. E lui, di tutta risposta, ha seminato il panico colpendo con violenza uno degli agenti, che è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. La prognosi è di tre giorni.

Momenti di tensione, ieri mattina, in piazza dell’Unità all’angolo con via Matteotti, dove un 21enne tunisino è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti, dopo essere stato visto mentre cedeva una dose di droga a un acquirente. A intervenire, due agenti in abiti civili del commissariato Bolognina-Pontevecchio, che hanno fermato i due soggetti. Entrambi si sono ribellati e l’acquirente, dopo una piccola colluttazione con uno dei poliziotti, è riuscito a scappare. Nel frattempo, l’altro agente ha cercato di sedare la furia dello spacciatore, che è diventato immediatamente molto violento, al punto tale da ferire anche l’operatore della Questura.

Alla fine, il 21enne è finito in manette: con sé aveva oltre 46 grammi di hashish e due di cocaina. Gli agenti, durante la perquisizione all’interno del suo domicilio, hanno poi trovato altra droga, ricoperta dallo stesso involucro degli stupefacenti che lo spacciatore aveva al momento dell’arresto. Il malvivente potrebbe essere accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale.

