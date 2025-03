Picchia un uomo e gli agenti: arrestato

Prima ha aggredito con calci e pugni un ventisettenne moldavo ai Giardini Margherita. Poi ha cercato di picchiare anche i poliziotti delle Volanti, intervenuti dopo la richiesta di aiuto della vittima. L’arresto è avvenuto giovedì pomeriggio: a finire in manette un ventiseienne marocchino, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio e denunciato per lesioni personali. I motivi della violenta lite tra i due, che si conoscevano, non sono chiari. Fatto sta che all’arrivo degli agenti il ventiseienne ha provato a colpire con testate e pugni anche loro. Fermato e controllato, aveva con sé 10 grammi di cocaina. Ed è finito in manette.