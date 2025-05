Picchia e violenta la compagna: braccialetto elettronico a un ragazzo di 22 anni

Bologna, 5 maggio 2025 – Offese, minacce di morte, umiliazioni, aggressioni fisiche e abusi sessuali. È quanto ha raccontato di avere subìto una donna sulla quarantina per mano del compagno, un ventiduenne indagato per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata e continuata, nei cui confronti è scattata la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico.

A eseguire la misura cautelare sono stati i carabinieri della stazione Bologna Bertalia, che hanno dato attuazione a un’ordinanza disposta dal gip su richiesta della Procura. La decisione è arrivata dopo la denuncia della donna, terrorizzata ed esasperata dalle continue violenze, che l’hanno costretta a vivere in un grande stato di ansia e prostrazione psicologica.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, il ventiduenne, di origini nigeriane, avrebbe più volte offeso, umiliato, minacciato di morte e aggredito la vittima che avrebbe anche subito abusi sessuali, in quanto costretta a subire atti sessuali.

La donna si è rivolta ai carabinieri

Per questo motivo il ventiduenne è stato indagato per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata e continuata, ricevendo la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico.