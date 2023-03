Picchiata a scuola dai compagni Tre minorenni finiscono nei guai

Una vicenda di bullismo scolastico ha portato alla denuncia di tre studenti da parte dei Carabinieri di Castel San Pietro Terme. A finire nei guai due sedicenni e una quattordicenne, respondabili di due aggressioni, a distanza di giorni, nei confronti di una compagna di classe di 14 anni. I due atti di violenza sono avvenuti, una prima volta durante un laboratorio esterno alla scuola mentre, in un secondo tempo, la violenza si è compiuta nei corridoi dell’istituto scolastico della provincia di Bologna.

La giovane vittima, accompagnata dalla madre, è andata poi dai carabinieri a denunciare i fatti, raccontando di essere stata scaraventata a terra e presa a calci. In seguito al secondo atto di bullismo sono stati fatti intervenire i sanitari del 118 che hanno refertato una prognosi di cinque giorni.

Per i tre minorenni è così scattata la denuncia.

Un ennesimo caso di violenza tra giovannissimi riguarda la violenta rissa messa in atto alla stazione ferroviaria di San Lazzaro. In questo caso, si sono affrontate due coppie di fidanzati rispettivamente un 19enne e la sua compagna 16enne e un 17enne con la fidanzatina di 16.

Anche in questo caso non si conoscono i motivi di tanta violenza che ha spaventato i viaggiatori in attesa dei treni facendoli intervenire per dividere i due maschi che si tiravano calci e pugni mentre le agazze si sono letteralmente accappigliate. L’intervento dei testimoni ha fatto poi desistere e fuggire i violenti. Ma in un secondo tempo il 17enne, evidentemente infastidito per il fatto che la situazione non fosse stata risolta, si è presentatio, in compagnia di altri amici, alla porta di casa del 19enne, residente a Castel San Pietro Terme. Quest’ultimo impaurito dall’atteggiamento del rivale non ha aperto la porta di casa e, anzi, ha chiamato i carabinieri. All’arrivo di una pattuglia, alcuni giovani si dileguavano, mentre altri, tra cui il 17enne venivano identificati, permettendo così ai Carabinieri di avviare le indagini e ricostruire la vicenda, con tanto di seguenti denunce.