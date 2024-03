Picchiate e umiliate, denunciati quattro uomini

Quattro denunce nel giro di un mese. Non si fermano gli episodi di violenza di genere nella nostra provincia, con sempre più donne che si rivolgono ai carabinieri. A San Giovanni in Persiceto sono scattati un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico e un arresto ai domiciliari. Nel primo caso, la misura ha riguardo un 47enne nigeriano, indagato per maltrattamenti contro i familiari, lesione personale aggravata e violenza sessuale. Nello specifico, l’ex compagna, sua connazionale, ha riferito ai carabinieri di offese, morsi sul seno, pugni e aggressioni a sfondo sessuale. Il tutto, spesso, davanti al figlio minorenne. Una situazione che aveva gettato la vittima in uno stato di ansia e paura, tanto da rivolgersi ai militari per sporgere denuncia.

Nel secondo caso, invece, i carabinieri sono intervenuti a seguito della chiamata di una donna italiana sulla quarantina che raccontava di come il compagno, un 51enne, avesse buttato della benzina per terra per dare fuoco alla stanza da letto. Bloccato, l’uomo è stato affidato ai sanitari del 118 e poi ricoverato in una struttura sanitaria. Il giorno dopo i fatti, è scattata la denuncia della compagna che si è presentata in caserma per raccontare i numerosi episodi di violenza psicologica e minacce – anche in presenza dei due figli minorenni della coppia – che andavano avanti ormai da una decina di anni. Per il cinquantunenne, data la sua totale incapacità di controllare la rabbia, il gip ha disposto gli arresti domiciliari in un’abitazione diversa da quella che divideva con la compagna.

Il terzo episodio di violenza di genere si è registrato ad Altedo. Anche in questo caso, è stata la fidanzata, una ragazza moldava sulla trentina, a sporgere denuncia ai carabinieri. Il contesto è simile agli altri, con aggressioni fisiche e verbali che il compagno, un 35enne suo connazionale, le rivolgeva. Calci e pugni uniti a frasi minacciose come "appena torni a casa ti butto giù dal balcone". La donna ha inoltre raccontato che, nella maggior parte dei casi, la violenza avveniva davanti alla figlia minorenne che, spaventata dagli atteggiamenti del padre, si nascondeva sotto al tavolo. Per il 35enne è scattato il divieto di avvicinamento e l’allontanamento dalla casa familiare.

Il quarto e ultimo fatto si è registrato a Bologna. A sporgere denuncia è stata una studentessa che ha raccontato ai carabinieri dello stato di ansia in cui era costretta a vivere per colpa degli atteggiamenti dell’ex fidanzato, un 19enne bolognese. Messaggi minatori del tipo "se ti vedo ti faccio male" e continui pedinamenti che il giovane aveva iniziato ad avere a seguito della decisione della ragazza di interrompere la loro relazione. Rintracciato dai carabinieri, per lui è scattato il divieto di avvicinamento con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Chiara Caravelli