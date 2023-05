Picchiato e minacciato dalla baby gang a Bologna: volevano rubargli il monopattino

Bologna, 10 maggio 2023 - Picchiato e minacciato con un coltello da un gruppo di giovanissimi che volevano rubargli il monopattino. È successo ieri, intorno alle 22, in viale Pietro Pietramellara nei pressi della stazione.

Gli agenti sono stati allertati da un cittadino che aveva notato due soggetti in fuga e un terzo che li stava inseguendo. La vittima è un cittadino di origine filippina di vent’anni che ha raccontato di essere stato avvicinato dal gruppo di malviventi in piazza della Resistenza. I giovani lo hanno prima accerchiato, poi minacciato con un coltello al fine di farsi consegnare il monopattino. Il ventenne ha da subito opposto resistenza, motivo per cui è stato aggredito con calci e pugni dal branco che poi si è dato alla fuga.

Il ragazzo, non dandosi per vinto, ha inseguito il gruppo ma nella corsa gli è caduto lo smartphone. A questo punto, due membri del gruppo si sono avventati sul telefono, lasciando il monopattino per strada. Arrivati sul posto, gli agenti sono riusciti a fermare due malviventi, entrambi tunisini di 16 e 17 anni ospiti di una comunità per minori, che sono stati arrestati per tentata rapina pluriaggravata in concorso con ignoti e denunciati per furto aggravato sempre in concorso con ignoti. Con loro non avevano né lo smartphone rubato, né il coltello. Il ventenne filippini, invece, ha riportato graffi e lividi e, dopo essere ricorso a cure mediche, è stato dimesso con una prognosi di sette giorni.