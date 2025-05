Picchiato dalla baby gang

Hanno preso di mira due ragazzini con la richiesta di denaro e uno, 13enne, è stato anche picchiato e costretto a inginocchiarsi e chiedere scusa, perché non aveva nulla da dare. L’aggressione è avvenuta martedì pomeriggio in zona Saffi. Il padre della vittima ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Il 13enne era con un amico quando, all’incrocio fra via Podgora e via Gorizia, i due sono stati avvicinati da 4 ragazzi fra i 15 e i 16 anni. La banda ha chiesto a entrambi i soldi e l’amico ha consegnato due euro, mentre il 13enne non aveva soldi. Per le botte, il ragazzino è finito al pronto soccorso.