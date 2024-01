Picchiato e minacciato col coltello. Due sedicenni dietro la violenza

Prima gli hanno puntato addosso un coltello poi lo hanno riempito di pugni sul viso e sul corpo per spaventarlo e rapinarlo. L’ennesimo episodio di violenza in città è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, all’incrocio tra via San Donato e Viale della Repubblica: vittima un 19enne turco residente sotto le Torri, soccorso mentre chiedeva aiuto in inglese. Il ragazzo ha raccontato ai carabinieri, intervenuti sul posto in seguito a una segnalazione, di essersi riuscito a liberare dai due aggressori fuggendo verso il centro, chiedendo poi aiuto a un tassista che, compresa la situazione, lo ha fatto salire a bordo mettendolo al sicuro. Il 19enne ha fornito ai militari una minuziosa ricostruzione degli eventi, tanto che i due presunti responsabili sono stati intercettati e fermati poco dopo l’avvio delle ricerche.

Si tratta di due minorenni stranieri, entrambi di 16 anni, arrestati dai carabinieri del Radiomobile con l’accusa di tentata rapina aggravata in concorso: uno dei due ha poi consegnato anche un coltello a serramanico che aveva con sé. Portati in caserma per le procedure di rito e il foto segnalamento, i due non avrebbero risparmiato minacce verso i militari, urlando frasi del calibro "Appena esco sparo al primo carabiniere che mi capita davanti…". Su disposizione della Procura entrambi sono stati accompagnati in una struttura di giustizia minorile, e il gip del Tribunale per i minorenni ha convalidato l’arresto, e nei loro confronti è stata emessa una misura di custodia cautelare. Una tentata rapina violenta che segue quella avvenuta la notte tra venerdì e sabato in via Emilia Ponente, dove altri due giovani hanno aggredito un ragazzo di 22 anni dopo averlo sorpreso alle spalle, intimandogli di consegnare la sua bicicletta: una mountain bike elettrica da mille euro. Ovviamente lui si è rifiutato e i due lo hanno colpito violentemente con calci e pugni sul viso, allontanandosi poi con la due ruote. Anche in questo caso la vittima ha chiamato le forze dell’ordine, e la polizia è riuscita a intercettare e ammanettare i due rapinatori: due ragazzi di 17 e 20. Entrambi sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, mentre la vittima è stata accompagnata all’ospedale Maggiore per le lesioni riportate al volto.

ang. car.