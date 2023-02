Martedì 14 febbraio alle 20.30 alla Sala Ilaria Alpi, in via Persicetana 226 la Onlus Imprenditore Non Sei Solo presenta l’evento gratuito e aperto al pubblico ’Dalla crisi di impresa alla rinascita dell’individuo’, dedicato al supporto delle Piccole e medie imprese in difficoltà, con il patrocinio del Comune.

All’iniziativa parteciperanno il sindaco Marco Martelli, l’assessora al commercio San Lazzaro Sara Bonafé e Stefan Morritz, Secretary General of European Entrepreneurs CEA – PME, esperto in materie socio-economiche e business. La Onlus Imprenditore Non Sei Solo, impegnata a supportare gratuitamente le imprese, intende rivolgersi a istituzioni locali e associazioni di categoria per illustrare le possibilità concrete di supporto da offrire alle imprese locali che vivono un momento di difficoltà.