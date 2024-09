Piccole e grandi sfide sportive. Premiati oltre cento atleti

Sasso Marconi ha reso omaggio ai suoi sportivi, e lo ha fatto nel corso della 351esima edizione della Fira di Sdaz con una cerimonia che ha premiato i 127 atleti che si sono distinti per i risultati ottenuti nell’ultima stagione agonistica. Si tratta di bambini, ragazzi ed adulti appartenenti ad otto associazioni sportive e protagonisti di piccole, grandi imprese in discipline come il nuoto, il tiro con l’arco (grazie ai risultati ottenuti dagli atleti della Marconi ‘93 Uisp e degli Arcieri della Rupe), la danza sportiva (premiati 16 atleti dell’associazione Movin’up Dance Studio, vincitori del campionato regionale) e l’orienteering, con una menzione per gli atleti del Csi Sasso Marconi e per Tobia Miniutti, primo classificato ai Giochi sportivi studenteschi regionali.

Nelle due ruote, i ciclisti del Green Devils Team si sono messi in evidenza ai campionati regionali e nazionali di mountain bike, mentre gli atleti del Moto Club Sasso Marconi hanno brillato ai campionati nazionali, regionali e interregionali.

Da segnalare poi i prestigiosi risultati ottenuti dalla giovane Diana Cantoni nel pattinaggio artistico che ha vinto il campionato europeo. Sugli scudi anche i giovanissimi atleti di ultimate frisbee dell’Asd Bug, che hanno conquistato tre podi ai campionati europei e italiani under 17 e under 20.

Tra i premiati anche gli atleti e i dirigenti dell’Asd Sasso Marconi 1924 vincitori del campionato di Eccellenza.

Un riconoscimento anche a due giovani giocatori di pallacanestro della Fortitudo Academy, Sascha Silombela e Luca Venturi.