Piccole imprese in cerca di fondi. Le opportunità del microcredito

‘Oltre il credito: strumenti finanziari innovativi per microimprese e inclusione economica’: è il titolo dell’incontro di approfondimento sul microcredito in programma oggi, promosso dal FaLab dell’Unione Reno Galliera. L’appuntamento è fissato dalle 9,30, al teatro Biagi-D’Antona di via La Pira. Si parlerà di come avviare o sviluppare un’attività imprenditoriale al di fuori dei canali bancari tradizionali grazie al microcredito. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire strumenti concreti a sostegno dell’imprenditorialità. E si rivolge in particolare a microimprese, start-up, liberi professionisti, cooperative e a chi cerca forme di finanziamento più inclusive. Durante l’incontrò verrà presentato il nuovo sportello unico dell’Ente nazionale per il microcredito, aperto proprio nel FaLab dell’Unione Reno Galliera.