Piccolo Coro dell’Antoniano, Sabrina Simoni lascia la direzione dopo trent’anni

A guardarsi indietro di trent’anni, Sabrina Simoni aveva detto di farsi "tenerezza". A 25 anni, "pensavo di essere in una favola quando Mariele Ventre mi chiese di essere la sua ombra".

Esattamente tre decenni dopo, lo Zecchino d’Oro le dedica "un grazie speciale, grande quanto 30 anni di musica – si legge sui social –, professionalità, emozioni. Un grazie che è anche un saluto, colmo di affetto e gratitudine".

Prima assistente di Mariele Ventre, poi direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano, Simoni lascia la guida dei 65 bambini che ne fanno parte. Una decisione comune, fa sapere Fra’ Gianpaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano: "Sabrina Simoni ha lavorato con tanta professionalità e cura. Ha ereditato un coro famosissimo ed è riuscita a mantenere il livello. Abbiamo collaborato e camminato insieme. E, insieme, abbiamo preso questa decisione", dice. Dopo la tournée in Cina di tre settimane fa – sei concerti da tutto esaurito – i bambini hanno iniziato le prove con il nuovo direttore e oggi saranno a Firenze per esibirsi alla fiera di Pitti Bimbo.

Simoni aveva iniziato affiancando la ‘signorina’, così veniva chiamata dai bambini Mariele Ventre, fondatrice del Piccolo Coro, alla quale ora è intitolato. E quando finalmente riuscì nell’impresa di assomigliare a Mariele e un cameraman dello Zecchino d’Oro glielo fece notare, la signorina Ventre spezzò quella "favola": "Ma per favore, assolutamente no!". E come si può rimanere impassibili, lo si sente per forza il nodo alla gola.

"All’epoca non capivo – aveva raccontato Simoni in un’intervista al Carlino –, ma non lo diceva con tono dispregiativo. Voleva che trovassi la mia dimensione".

E, negli anni, la sua dimensione è riuscita a trovarla. Nonostante i momenti difficili, come la scomparsa di Mariele nel dicembre del 1995 e la pandemia, che ha costretto i piccoli a esibirsi con le mascherine. "Ho cercato di dare ai bambini un modello educativo da seguire. La sintonia con i piccoli e il rispetto sono rimasti immutati rispetto al passato", ha sempre detto.

Amalia Apicella