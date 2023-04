Piccolo rogo nell’ex Dietorelle Il sindaco: "Chiudere i varchi"

Principio d’incendio domato in poche ore grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco lunedì sera allo stabilimento ex Dietorelle di Zola. Fabbrica abbandonata da diversi anni ed esposta a frequentazioni clandestine di gruppetti di ragazzi e writers che approfittano di varchi nella recinzione per introdursi nei grandi spazi dei capannoni a lato dell’asse della Nuova Bazzanese.

L’allarme intorno alle 17 quando i residenti nelle abitazioni vicine hanno visto un’alta colonna di fumo nero che saliva dal tetto della fabbrica sul lato di via Kennedy. Sul posto i carabinieri, la polizia locale e almeno tre mezzi dei vigili del fuoco che con l’uso di idranti hanno impiegato poco tempo per spegnere diversi roghi appiccati a materiali abbandonati all’interno del sito produttivo abbandonato da una ventina d’anni. L’ipotesi più probabile è quella di un incendio doloso o incidentale ad opera di giovanissimi frequentatori clandestini.

Questa è anche l’opinione del sindaco Dall’Omo che proprio per scoraggiare queste intrusioni chiederà alla proprietà un intervento di messa in sicurezza: "I carabinieri indagano per risalire ai responsabili e comunque le tracce di intrusioni sono note. Chiederemo quindi alla proprietà di chiudere i varchi per impedire che episodi del genere possano ripetersi. E questo in attesa dell’avvio della demolizione dello stabile come previsto dal piano di rigenerazione di tutto il comparto approvato da tempo".

g.m.