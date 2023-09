Piccolo spiraglio per Marelli. Sospesa per ora la chiusura

Il fondo americano KKr, che controlla la Marelli, ha annunciato la sospensione della chiusura dello stabilimento di Crevalcore fino al 3 ottobre, giorno in cui le parti si incontreranno al tavolo convocato al Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy). "È un primo, importante risultato. Ci permetterà – così in una nota congiunta le rappresentanze sindacali Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr – di iniziare il confronto con l’azienda senza un contatore già attivo. Noi vogliamo il confronto per arrivare a una soluzione che dia continuità produttiva e occupazionale al sito di Crevalcore". Un primo, seppur piccolo, spiraglio di luce per i 230 lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro.

Intanto ieri, nella giornata di sciopero generale a cui hanno aderito gli altri siti italiani della Marelli, davanti ai cancelli dello stabilimento si è presentato il primo cittadino di Bologna Matteo Lepore. "Voglio dire a questa azienda di fermarsi – le parole del sindaco – perché questa comunità di lavoratori non si merita il licenziamento in tronco, perché è di questo di cui stiamo parlando. Spostare la produzione a Bari non è la cosa giusta. Serve un piano industriale in questo Paese, un piano di salvaguardia dei siti produttivi per la seconda potenza industriale d’Europa sul manifatturiero com’è l’Italia. Bologna non può perdere questi lavoratori e lavoratrici".

Chiara Caravelli