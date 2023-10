Pichetto Fratin:: "Le cooperative, modello energetico"

"Il modello ideale delle comunità energetiche siete voi". Si è rivolto così alle cooperative del territorio il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso dell’incontro ‘La transizione ambientale’. L’evento, organizzato da Confcooperative, ha messo al centro le sfide del futuro e la transizione energetica. "Il governo sta analizzando quali interventi fare riguardo il mercato tutelato, verrà presa una decisione entro fine mese – ha detto il ministro –. Stiamo valutando una distinzione tra utenze non vulnerabili, che sono circa 5 milioni, e quelle vulnerabili, che sono 4 milioni e mezzo. Nel corso del 2024 i non vulnerabili dovranno passare al mercato libero, anche se controllato per un triennio, per i vulnerabili credo si possa andare oltre". Grande soddisfazione su quanto emerso nell’incontro da parte dei direttori di Confcooperative lavoro e servizi e Confcooperative consumo e utenze: "Credo che il ministro abbia colto i punti principali che volevamo sottolineare riguardo la sicurezza energetica. Come cooperative siamo sicuramente pronti a questa transizione ecologica, sono anni che facciamo innovazione" commenta Roberto Savini, direttore Confcooperative consumo e utenze. È dello stesso parere anche Massimo Stronati: "Non si può parlare di transizione energetica senza prendere in considerazione l’impresa, siamo gli attori principali di questo cambiamento" ha concluso il direttore di Confcooperative lavoro e servizi.