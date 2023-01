Pick-up per i volontari della Protezione civile

Si è svolta ieri mattina, nella piazza principale di San Giorgio di Piano, baciata dal sole, la cerimonia di inaugurazione ufficiale del nuovo mezzo pick-up che l’associazione volontari di protezione civile Riolo di Argelato e San Giorgio di Piano ha acquistato grazie a una campagna di raccolta fondi condotta dai volontari sul territorio. Il primo sostegno, morale ed economico, è arrivato dalle amministrazioni comunali di Argelato e San Giorgio che per prime hanno garantito un contributo per l’acquisto, cui hanno poi fatto seguito decine di aziende del territorio. Tra gli interventi durante la cerimonia, condotta dalla presidente della Riolo Lucia Longobardi, i sindaci Claudia Muzic e Paolo Crescimbeni, il presidente dell’Unione Reno Galliera Alessandro Erriquez e la vicepresidente della Regione Irene Priolo. Da parte dei relatori, unanime l’apprezzamento per il lavoro instancabile dei volontari della Riolo e del sistema del volontariato in protezione civile, che garantisce in ogni momento di difficoltà ed emergenza vicinanza e concreto sostegno alle istituzioni locali e alla popolazione. Un vero punto di riferimento per i sindaci che hanno ricordato, tra gli altri, l’aiuto ricevuto in occasione del terremoto, dell’alluvione del 2019 e dell’emergenza Covid. Il nuovo mezzo acquistato verrà utilizzato dall’associazione Riolo nelle tante attività che svolge, tra cui quella del controllo arginale in occasione delle piene del Reno. "Una bellissima festa e una grande soddisfazione – commenta Claudia Muzic –, sono orgogliosa di avere contribuito come amministrazione a questo bel risultato, ma ancora di più sono contenta del fatto che dal territorio sia arrivato un sostegno così convinto alla nostra protezione civile, questo significa che cittadini, associazioni e imprese riconoscono il ruolo fondamentale di questi appassionati volontari".

z. p.