‘Pictures’, i paesaggi di Mauro Fogacci alla Ubik di via Irnerio

Paesaggi che si trasformano sotto i colpi della fotografia digitale e dei suoi ‘effetti speciali’, diventando una volta simili a un dipinto di action painting, un’altra all’opera dell’Informale: il tutto caratterizzato dal comun denominatore dell’uso di colori forti, che deformano i confini del paesaggio e le forme di insediamento umano. È la mostra ‘Pictures’ di Mauro Fogacci alla libreria Ubik di via Irnerio 27, aperta sabato scorso e visitabile fino a settembre. Le fotografie, stampate su tele di grandi dimensioni, sono appese ai soffitti della libreria, come una sorta di accompagnamento ai clienti alla ricerca di un buon libro e, allo stesso tempo, un invito ad alzare lo sguardo un po’ più in su del normale.