Pienone al Bar Carlino. L’abbraccio dei tifosi, il saluto di Pamela e una maglia ’gustosa’

Bologna torna a respirare calcio, a sorridere, a stare insieme, dopo settimane difficili per tutti. Anche Bar Carlino, dopo aver dedicato la puntata precedente al racconto dell’alluvione, ieri è tornato ad essere un salotto dove parlare di calcio e sport, con campioni e ospiti illustri.

Sotto al portico di via Saragozza un costante flusso di tifosi è passato davanti a Neri Pasticceria caffetteria e in tantissimi hanno seguito la diretta sui su Canale 88, su Facebook, Youtube e sui nostri social.

Ad aprire la serata, il vicedirettore del Carlino, Valerio Baroncini, affiancato dalla giornalista Mariateresa Mastromarino; poi i dettagli del match e le formazioni forniti in collegamento con i cronisti Gianluca Sepe e Giovanni Poggi. Lo sport ha fatto da protagonista della serata, tra grandi ospiti in presenza e diversi contributi video.

Tra questi è doveroso citare quello di Pamela Malvina Noutcho Sawa, che era stata ospite della puntata del 22 ottobre, a pochi giorni dall’incontro di boxe che poteva laurearla campione europeo per la seconda volta. Forse quel desiderio espresso in diretta – e la nostra trasmissione – un po’ le ha portato fortuna, perché oggi ha celebrato con un videomessaggio la vittoria continentale nella categoria dei pesi leggeri, conseguita a fine ottobre: "L’avevo promesso a Bologna, in un momento così buio", ha detto riferendosi all’incubo maltempo ma anche all’esplosione alla Toyota di Borgo Panigale, costata la vita a due dipendenti.

Direttamente da New York, lo chef Michele Casadei Massari ha ricordato il suo forte legame con la città: "Mi è vicina nell’accento, negli ingredienti che uso tutti i giorni, nel mio ristorante". Spazio ancora alla cucina, sotto i portici di via Saragozza davanti alla Pasticceria Neri, grazie all’impegno della sfoglina e tifosa rossoblù Francesca Grosso, che nelle giornate casalinghe del Bar Carlino accompagna gli spettatori in ricette tradizionali: "Questa volta ho optato per dei tortelli neri, omaggiando la maglia della Champions, farciti con la zucca, visto il periodo autunnale. A fine diretta, mi tolgo il grembiule e vado di corsa allo stadio".

Presenti anche i partners storici di Bar Carlino (Confcommercio Ascom, Acustica Bolognese e Caffè 14 luglio): ieri sera hanno partecipato ’live’ Marco Cremonini, presidente di Federmoda, e Carolina Monzoni (Acustica Bolognese): con loro i conduttori hanno ricordato l’entusiasmo portato dall’iniziativa Vetrine Rossoblù, che ha tirato la volata alla squadra durante la cavalcata Champions. Poi, quest’anno, è scattata l’idea dei cartelli di benvenuto nelle lingue della squadra in trasferta sotto le Due Torri. Proposte sicuramente apprezzate dai tifosi avversari, ieri numerosissimi sotto al portico di via Saragozza: un momento della serata è stato proprio dedicato ad un simpatico scambio tra supporter rossoblù e quelli del Monaco. Una puntata variegata dunque, tra sport, cucina, commercianti, tifosi, per celebrare il ritorno in casa della Champions League.

Alice Pavarotti