Pienone per il fronte del No: "Una decisione medievale"

Se in piazza San Francesco si festeggia, in piazza Santo Stefano "si radunano spontaneamente cittadini per ribadire il no a diverse scelte della giunta Lepore". Tra queste, inevitabilmente, anche Città 30, tema portante in San Francesco e uno dei tanti in Santo Stefano, dove alcuni ambienti di centrodestra, 17 sigle in totale, tra partiti, comitati e associazioni, hanno dato vita a un presidio per discutere di "sicurezza e degrado, della tutela dell’ambiente - commenta Giorgio Gorza, presidente di Una Bologna Che Cambia e promotore dell’evento -, e all’interno del tema della viabilità vogliamo affrontare le questione del tram e del Passante, includendo anche Città 30".

Ma non si tratta di un affronto, perché "non esistono due piazze una contro l’altra - continua Gorza -. Il conflitto tra le due piazze pro e contro Città 30 non c’entra". Durante il suo intervento, però, Mirko De Carli di ‘Il Polo della Famiglia’ ha coinvolto i duecento presenti in un sonoro ‘No’ contro il nuovo limite, "che non ci permette di gestire le esigenze delle famiglie normali e che ci fa perdere una marea di tempo", sostiene De Carli. Per Alessandro Guidetti (Aboliamo Città 30), invece, dall’altra parte si festeggia "manipolazione e propaganda, o forse perché nessuno rispetta il limite. Qui ci sono idee e unione".

Unione che vede la presenza anche di Fabio Battistini di Bologna Ci Piace, presente al "primo appuntamento di un percorso che vuole rivolgersi alla città tutta, con comitati, partiti e associazioni, che hanno storie diverse – commenta Battistini –. L’idea è quella di creare un contenitore ideale con un denominatore unico, con coloro che si trovano a disagio rispetto ai tanti provvedimenti che non soddisfano tutti". L’ex candidato sindaco del centrodestra precisa che "se si vuole cambiare il colore di questa amministrazione tra due anni, lo scontro tra centrodestra e centrosinistra non funziona. Ci rivolgiamo al 70% che non votato l’attuale amministrazione".

Sul palco anche Cristiano di Martino, segretario cittadino della Lega, che riflette sul braccio di ferro tra Lepore e Salvini. "È evidente che vincerà Salvini – dice Di Martino –. Siamo qua fin dall’inizio, in piazza, perché crediamo che sia una cosa medievale. Speriamo che il ministero intervenga presto su questa situazione allucinante che i bolognesi devono subire". Il ministro Salvini, alcuni giorni fa, ha fatto recapitare a Palazzo d’Accursio un nuovo ultimatum: Bologna deve adeguarsi alla direttiva ministeriale sui 30 all’ora, entro la fine di marzo. Atteso a breve un nuovo tentativo di confronto in sede Anci.

Mariateresa Mastromarino