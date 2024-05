Pier Ferdinando Casini: "Godiamoci il successo. Un miracolo sportivo che la città merita"

"Uno spot diceva: ’Non vendo sogni, ma solide realtà’. Ecco, direi che questo slogan sarebbe perfetto per Joey Saputo". Pier Ferdinando Casini, senatore della Repubblica, è a Roma, ma con il cuore anche lui, l’altra sera, era in piazza Maggiore a festeggiare l’incredibile Champions del gruppo di Thiago Motta. Lo dimostra la maglietta vintage del Bologna che porta mentre parla al telefono.

Il suo pensiero va, prima di tutto, a chi non c’è più: "Io sono andato tante volte allo stadio con persone che hanno avuto una passione infinita per il Bologna. Penso a Giorgio Guazzaloca a Giuseppe Gazzoni Frascara, a Virgilio ’Cicci’ Gamberini ma anche a Lucio Dalla. E non dimentichiamo Sinisa Mihajlovic: alcune caratteristiche distintive di questa squadra sono radicate lì, bisogna dargliene atto. Ecco, io credo che tutte queste persone, da lassù ci abbiano dato una bella spinta per questa impresa".

Senatore Casini, stamattina (ieri, ndr) si è svegliato e...non si è stupito che non fosse tutto un sogno?

"In effetti l’impressione era quella, ma stavolta non c’è illusione che tenga, siamo in Champions: è realtà".

Come ha vissuto queste ultime partite al cardiopalma?

"Sabato ero a Napoli allo stadio, è stata una giornata fantastica. Non solo perché De Laurentiis mi ha offerto delle meravigliose mozzarelle campane, ma soprattutto per l’autorevolezza nella vittoria rossoblù. Devo dire che avrei firmato anche per un pareggio, anche perché ero sicuro che l’Atalanta, domenica, non avrebbe mai perso con la Roma. Meglio per noi, abbiamo messo in saccoccia la Champions".

Il primo pensiero qual è stato?

"La Champions è un traguardo che, poco tempo fa, sembrava irraggiungibile, invece dopo 60 anni si torna in Paradiso. È come vincere un altro scudetto. Le racconto questo: nel 2015, per la promozione dalla serie B alla serie A dopo lo spareggio col Pescara, andai in piazza Maggiore con mio figlio. Allora era piccolo, quando tornammo a casa mi disse: ’Secondo te, papà, il Bologna vincerà lo scudetto prima che tu muoia?’. ’Penso di no – gli risposi –. Però la vita è strana. Ecco, intanto siamo in Champions. Il destino è sempre nelle nostre mani".

A chi attribuisce il merito dell’impresa?

"Tutti, da Saputo a Claudio Fenucci, da Giovanni Sartori a Marco Di Vaio sono stati giganteschi. Però Thiago è stato incredibile: quando ho sentito la formazione a Napoli ho detto ’Questo è impazzito...E dopo 20 minuti Ravaglia ha parato un rigore decisivo".

E ora che succede?

"Ora bisogna continuare. Nella mia vita, il giorno dopo aver archiviato un successo, mi assaliva un senso di preoccupazione, raggiungere un traguardo significa nuove responsabilità. Ecco, oggi godiamoci il successo, del resto parleremo poi".

Si è dato una spiegazione del perché questo miracolo sportivo è accaduto a Bologna?

"Adesso abbiamo i rossoblù in Champions, la Virtus e forse anche la Fortitudo che possono vincere i rispettivi campionati, il baseball che ha dominato l’anno scorso... Signori, questa è Bologna, una città speciale. E non è una questione di colore dell’amministrazione, in questi casi la politica va messa da parte: è che questa città ha un tessuto connettivo unico, un portato di simpatia che ho toccato con mano anche a Napoli e a Roma, dove tutti si dicono ammirati dell’impresa di Thiago e compagni"

E che ricadute per la nostra città?

"Beh, è una vetrina internazionale senza pari. Non so come saranno composti i gironi, certo andare al Bernabeu sarebbe bellissimo. Magari ne prendiamo quattro dal Real, ma ci può stare, comunque vada sarà un’emozione unica...".