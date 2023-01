Pier Ferdinando Casini "Quella foto di papà in piazza con De Gasperi mi fece amare la politica"

UNA VITA PER LA POLITICA "Cos’è per me la politica? Una passione, un vero e proprio innamoramento che ha segnato tutti i momenti della mia vita. Ma è una foto ciò che documenta meglio di qualsiasi cosa perché e come ho voluto diventare un politico. Una foto, sì, che mi accompagna in tutti i passaggi di scrivania e di ruoli. È sempre lì, come a indicarmi la strada, quello che sono e da dove ho cominciato. Le idee e le persone che contano. Ci sono un signore con i baffi e Alcide De Gasperi durante un comizio in una piazza Maggiore gremita, con la gente che si affolla anche fra le vie intorno. Il più grande comizio dei moderati che Bologna ricordi. Era il 1953. Il presidente lanciava l’ultimo affondo elettorale. Il signore con i baffi era mio padre. Segretario provinciale della Dc e poi candidato per la Camera dei deputati. Non venne eletto. Io non ero nato quando fu scattata quella foto. Sarei nato dopo due anni, figlio della politica. Sempre a un comizio, in un piccolo paese sugli Appennini, Lizzano in Belvedere, mio padre conobbe mia madre, Mirella, insegnante elementare. Ragazza brillante, da cui avrei ereditato le doti che...