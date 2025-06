Pier Luigi Bersani, la politica e i giovani

’Chiedimi chi erano i Beatles. I giovani, la politica la storia’: questo il libro (ed Rizzoli) firmato da Pier Luigi Bersani, politico di lungo corso e già governatore Pd dell’Emilia-Romagna.

Sarà oggi alle 18,30 al Mast di via Speranza, in dialogo con Vito Mancuso, per raccontare il libro nato da un viaggio lungo tutta l’Italia e dalle tante conversazioni avute con studenti, giovani militati e attivisti. Bersani racconta quindi i momenti chiave della vicenda italiana ed europea per capire qual è il senso della buona politica.