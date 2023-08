Piera Degli Esposti, talento fragile Al Modernissimo una ’casa’ per lei

Sono passati due anni dalla morte di Piera Degli Esposti, avvenuta il 14 agosto 2021, a Roma: un talento enorme che si è dipanato tra teatro e cinema lasciando un segno indelebile. Su Instagram, ci sono i saluti di chi ha lavorato con lei, come quello di Cinzia Bomoll "Ciao Piera, ciao Irma Bandiera!" che ebbe il privilegio di ospitare la voce narrante dell’attrice bolognese nel suo film ’La California’, scritto proprio con Piera e Christian Poli. Quest’anno non ci sono progetti specifici per ricordare l’attrice, ma un bell’annuncio: la grande artista bolognese avrà un suo posto speciale nel nuovo Modernissimo che si spera aprirà presto. Lo racconta il fratello Franco Degli Esposti, politico Psi di lungo corso ed ex vicesindaco bolognese, che ha sempre nel cuore la sorella, con cui aveva un rapporto molto intimo, "di confidenze". E nella giornata di ieri, "sempre di grande nostalgia", il ricordo "di quando a Roma aspettavo notizie sul suo stato di salute, per poi ricevere la notizia della sua morte", abbraccia il futuro, ovvero il tributo della Cineteca per l’attrice, uno dei grandi talenti di Bologna la cinefila. I materiali che troveranno casa al Modernissimo in un’esposizione permanente saranno estratti da una parte dell’archivio di materiali di Piera Degli Esposti, donato all’istituzione cinematografica bolognese dal fratello Franco e quindi si potranno vedere foto, copioni con le sue note, lettere. Cose che erano in parte state esposte nella piccola mostra organizzata lo scorso anno nell’atrio del cinema Lumière come una piccola anticipazione.

Chissà se ci sarà la foto di Piera con Robert Mitchum, che segue una lettera d’amore che l’attrice aveva scritto all’attore: grazie a Lina Wertmüller – come raccontava Anna Fiaccarini, responsabile della biblioteca della Cineteca al tempo della mostra – "era stato possibile un incontro tra i due". Sempre Fiaccarini spiegava che l’idea era quella "di creare a Bologna un centro di studi a lei dedicato, perché ha lavorato coi più grandi registi italiani, da Ferreri a Pasolini, e a Bologna abbiamo anche la sua biblioteca: 176 libri che sono lo specchio di quello che era, perché leggeva tanto di storia dell’arte e filosofia, e i suoi film, i suoi copioni". E poi tanti autografi che rispecchiano i rapporti di amicizia e fratellanza. Quando Piera Degli Esposti morì, la Rai la ricordò programmando vari film, fra cui ’Mannaggia la miseria’ proprio di Lina Wertmüller.

Ma se Franco Degli Esposti dovrebbe scegliere un titolo per celebrarla? "Sarebbe ’Il Divo’ di Paolo Sorrentino – ammette Degli Esposti – la sua recitazione raggiunge il massimo in quel film". Dove, va ricordato, ricopriva il ruolo di Vincenza Enea, la segreteria fidatissima di Giulio Andreotti.

Benedetta Cucci