Pieralli: "il calo è fantomatico"

Il presidente dello Snami in Emilia-Romagna, Roberto Pieralli, replica ai dati sui primi mesi di attivazione dei nuovi Cau. Il 6% in meno "sarà merito dei Cau o del fatto che, avendo chiuso una serie di presidi che conteggiavano in quel flusso – chiede Pieralli –, alla fine gioco-forza calano?". "Chiudendo dei Pronto soccorso il numero di accessi cala, perchè se andassero tutti negli altri rimasti sarebbe un delirio. Vorrei vedere sui Pronto soccorso e i punti di primo intervento residui quale sia stata la pressione".