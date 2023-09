Pieri (Cisl): Rimborsi a stralci per famiglie a Bologna

Quattro mesi e più dall’alluvione: Filippo Pieri, segretario della Cisl Emilia-Romagna, qual è la situazione?

"Abbiamo scontato una fase complicata, nella quale si è perso tempo ed è prevalsa la contapposizione politica. Spero che ci abbiamo messo un punto con la nomina del generale Figliuolo. Oggi siamo in una fase operativa, sono state messe a disposizione del commissario le risorse per opere in urgenza e somma urgenza previste per la fine del 2023 e per il 2024".

Di quanti soldi parliamo?

"Oltre 412 milioni per interventi di somma urgenza e oltre un miliardo per quelli finalizzati alla tutela dell’incolumità pubblica e privata".

Quali sono i problemi?

"Le risorse ci sono, ma restano le difficoltà nel metterle a terra, perché le capacità dei Comuni risultano spesso limitate sia sul piano della progettazione che dello sviluppo dei cantieri".

E come si può rimediare?

"Abbiamo chiesto che si dia agli enti attuatori (Comuni, Province e consorzi di bonifica) la possibilità di fare assunzioni a tempo determinato in deroga, utilizzando in parte le risorse del decreto alluvione".

Ristori: a che punto siamo?

"La cabina di regia sta preparando l’ordinanza per le imprese (sarà presentata domani, ndr) e in settimana dovrebbe arrivare anche quella che regola i ristori per le famiglie".

Imprese: Legacoop ha sollevato il tema del limite di 40mila euro per gli indennizzi al 100%. Sarà inserito nell’ordinanza?

"Come prima erogazione resterà il tetto di 40mila euro per l’indennizzo al 100%, ma con la progessione dei lavori e la rendicontazione, oltre che con la disponibilità di risorse, si arriverà a coprire il 100% degli indennizzi anche per cifre superiori".

Come chiedere i ristori?

"Le domande potranno essere inoltrate dal 15 novembre sulla piattaforma informatica Sfinge".

Come avverrà l’erogazione?

"In due tranche: il 50% subito sulla base della stima dei danni fatta con perizia del tecnico e presentata nella richiesta di contributo. Il saldo finale sarà invece liquidato con la rendicontazione dei lavori".

Gli indennizzi alle famiglie?

"Non abbiamo ancora visto la bozza dell’ordinanza, ma sarà sul modello di quella per le ditte: prima erogazione col tetto di spesa e ulteriori pagamenti sulla base di richieste e risorse. La dote per i ristori a ditte e famiglie arriverà a oltre 600 milioni. Sarà aggiornata in sede di conversione del decreto Omnibus. Confidiamo poi che l’Ue possa mettere a disposizione 350-400milioni col fondo di solidarietà. In ogni caso, chiediamo di arrivare ai ristori al 100%, 2,1 miliardi per famiglie e privati e 1,8 per il settore produttivo".

Dove trovare i soldi?

"Ci sono risorse disponibili in tre capitoli di spesa del decreto che rischiano di non essere utilizzate. Riguardano ammortizzatori sociali, indennità una tantum ai lavoratori autonomi e fondi per ditte che fanno export. È un pacchetto che vale 1,2 miliardi usato in minima parte, neanche 100 milioni. Abbiamo chiesto di mettere questi fondi sui ristori".

La Uil regionale scenderà in piazza in Romagna con due presidi il 28 e 29 settembre, la Cgil aveva annunciato una manifestazione a Roma, poi sospesa per la morte del presidente Napolitano: i sindacati vanno in ordine sparso?

"Credo che alimentare tensioni non serva, anzi rischi di bloccare un percorso che adesso sembra positivo. Noi eravamo favorevoli a una progressività delle iniziative di mobilitazione anche in relazione alle risposte delle governo, altri stanno scegliendo di procedere subito in autonomia. È un segnale sbagliato".

Alessandro Caporaletti