Pierina, c’è un altro video. Ripreso un uomo in fuga

Un uomo passa davanti alla telecamera della farmacia San Martino di Rimini attorno alle 22.20 del 3 ottobre scorso, pochi minuti dopo l’omicidio di Pierina Paganelli. Chi è? Dove sta andando? L’immagine non è molto nitida, ma sembra che lo sconosciuto abbia in mano qualcosa, forse un sacchetto. Possibile che stia cercando di disfarsene, andando verso i bidoni della spazzatura? Il giallo ruota attorno al delitto di Pierina Paganelli, ex infermiera in pensione di 78 anni, membro stimato della congregazione dei Testimoni di Geova di Miramare, massacrata con quasi trenta coltellate nel garage interrato della palazzina in cui abitava, di ritorno da un incontro di preghiera.

Tre le telecamere della farmacia che stanno dando agli inquirenti diversi spunti di indagine. I dispositivi sono puntati in diverse direzioni; uno verso il garage del condominio e la sera del 3 ottobre ha ripreso la Panda rossa di Pierina scendere la rampa della rimessa delle auto intorno alle 22.08. Un’altra telecamera è puntata in direzione opposta e intorno alle 22.20, della stessa sera riprende una figura maschile allontanarsi dal complesso residenziale di via Del Ciclamino con qualcosa in mano. Quell’immagine, anche se molto sgranata, potrebbe essere quella dell’assassino che si allontana dal condominio. L’uomo sembrerebbe dirigersi verso i bidoni dell’immondizia che si trovano nelle vicinanze delle palazzine. La squadra mobile questa settimana è tornata diverse volte in via del Ciclamino per effettuare riprese e misurazioni nell’area delle riprese delle telecamere.

Da due mesi a questa parte, l’attenzione degli inquirenti è tutta rivolta ai vicini di casa di Pierina, gli inquilini del terzo piano della palazzina al civico 31 di via Del Ciclamino. Qui abitano Manuela Bianchi, la nuora di Pierina, insieme alla figlia sedicenne e al marito Giuliano Saponi a quel tempo però ricoverato. Con lei, sotto la lente c’è anche il fratello Loris Bianchi che, pur abitando a Riccione, quella sera si trovava proprio lì, in via Del Ciclamino: ha cenato insieme alla sorella e alla nipote e attorno alle 23 si trovava ancora nel palazzo, come documentato da alcune fotografie col cane. E poi ci sono gli altri vicini di casa di Pierina, la coppia formata da Valeria Bartolucci e dal marito, Louis Dassilva, ritenuto l’amante della Bianchi. Proprio il 33enne senegalese era stato immortalato il 3 ottobre sera con una maglia bianca, mai consegnata alla polizia e sparita.

