Piero Pelù festeggia il ’Giubileo del Rock’. Gli anniversari di una carriera straordinaria

Correvano parallele, tra la fine degli ani 70 e la prima metà degli 80, le storie musicali sotterranee di Bologna e Firenze. Due scene vivacissime, le cui vicende si intrecciavano e che adesso, a distanza di decenni, vengono storicizzate e celebrate. È successo sotto le Due Torri con il recente film documentario sui Gaznevada, succede domani (ore 21) all’Estragon, quando sul palco salirà Pero Pelù, fondatore e leader dei Litfiba, prima di avviare una lunga carriera solista, costellata di tanti anniversari che festeggia proprio in questo tour. Il concerto, titolo ’2025. Giubileo del Rock’ propone un viaggio sonoro attraverso il suo vastissimo repertorio, scandito da alcune tappe essenziali.

Si inizia con un disco che è diventato un vero classico del rock italiano, Desaparecido, pubblicato dai Litfiba nel 1985, un album manifesto per una generazione di artisti che aveva iniziato a scrivere canzoni sotto la spinta creativa del punk, cercando una via italiana al rock, ad iniziare dall’uso della lingua, sino alla ricerca di suggestioni scoperte nel pop balcanico, invece dei consueti riferimenti anglosassoni. Pelù si impose subito non solo per la sua potente vocalità, ma anche per una gestualità teatralizzante che gli permetteva di comunicare con gli ascoltatori, anche di paesi diversi. Così i Liftiba degli Anni ’80, diventarono un gruppo di culto in Europa, in Francia, in particolare, dove ebbero un grande successo e anche in Spagna. Da ’Eroi nel vento’, un inno cantato all’unisono dal pubblico che affollava ogni luogo dove si esibivano, a ’Tziganata’ e ’Istanbul’, omaggi a un Oriente vicino, al quale apertamente si ispiravano.

Il percorso che il cantante propone all’Estragon prosegue con El Diablo, uscito nel 1990, che consacrò definitivamente il gruppo, facendolo approdare al mercato e ai vertici delle classifiche. Il brano che dà il titolo all’album e canzoni come ’Proibito’ e ’Il volo’, diedero loro una grande fama e caratterizzarono il disco con suoni di origine latino americana, da allora diventati un segno riconoscibile della formazione. Terza tappa, siamo nel 1995, è quella di ’Spirito’, opera per la quale i Litfiba scelgono di ammorbidire il loro suono, limitare le distorsioni delle chitarre elettriche per creare una dimensione più soffice, nella quale la melodia emerge in maniera molto più evidente che nei precedenti lavori e lo sguardo creativo si allarga a nuovi orizzonti etnici, sino a toccare le radici che scorrono nel Delta del Mississippi con ’Telephone Blues’.

L’arrivo di questo percorso, per Piero Pelù, è ’Né buoni né cattivi’, disco che compie nel 2025 vent’anni, ed è il suo primo come solista, comunque al fianco di musicisti del gruppo, come Gianni Maroccolo e Antonio Aiazzi. Il cantante inizia anche a cercare nuovi autori per i testi. Uno di questi è l’attore Alessandro Bergonzoni, che scrive a quattro mani con lui ’Bomba Boomerang’, una canzone pacifista, basata su continui giochi di parole e testimonianza di un impegno sociale che, dagli esordi punk fiorentini a oggi, è sempre stato parte della sua personalità.