Pietari Inkinen e le Quinte sinfonie tra Šostakovič e Sibelius

Nuovo appuntamento con la Stagione sinfonica del Teatro Comunale. Stasera alle 20,30, all’auditorium Manzoni sale sul podio Pietari Inkinen per dirigere la Quinta sinfonia di Šostakovič a cinquant’anni dalla morte del compositore russo. La serata mette a confronto due quinte sinfonie, affiancando a Šostakovič la composizione del finlandese Jean Sibelius, che Inkinen dirige come omaggio alla sua terra attraverso una figura divenuta simbolo musicale dell’identità nazionale finlandese.

Šostakovič scrisse la Sinfonia n. 5 in re minore op. 47 nel 1937, in seguito agli attacchi del regime nei confronti delle tendenze formalistiche della sua opera Lady Macbeth del Distretto di Mcensk. La Quinta venne quindi presentata per un concerto a Leningrado - diretto da Evgenij Mravinskij e dedicato alla Decade della musica sovietica - e venne particolarmente apprezzata dal regime.

Fu invece la visione di sedici cigni durante una passeggiata ad ispirare Sibelius nella creazione della Sinfonia n. 5 in mi bemolle maggiore op. 82. Da lì, il celebre ’tema dei cigni’ e il conseguente appellativo dell’opera come ’Sinfonia dei cigni’, commissionata dal governo finlandese per festeggiare i cinquant’anni del compositore, e completata tra il 1912 e il 1919.