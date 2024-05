Pietrantoni (Cineteca): "Felici di ospitare un lavoro che parla di memoria e speranza"

Andare oltre il limite fisico del racconto. Lo cantava Lucio Dalla. Lo fa, con passione, il cinema. Così come il giornalismo. C’è un filo rosso fra il prezioso lavoro di archiviazione della nostra Cineteca – custode e scrigno della storia cinematografica, e quindi di donne e uomini – e lo spirito che ha animato il documentario Ho visto il finimondo dei giornalisti Valerio Baroncini e Marco Santangelo. Il racconto dell’alluvione, con molti materiali inediti e la avvolgente colonna sonora originale di Reno, pone domande, scava dentro fatti e vite. E così la casa della prima proiezione del documentario sulle ore più drammatiche dell’alluvione, ma anche sulla grande forza d’animo di chi ha cercato di ricostruirsi una vita nei mesi successivi, non poteva che essere il Modernissimo. "Una sala che è stata a lungo un sogno impossibile di ricostruzione", per usare le parole del vicedirettore della Cineteca Davide Pietrantoni in occasione del debutto.

"Siamo stati molto contenti di ospitare questo appuntamento di memoria e di speranza nella nostra sala più importante– ha raccontato –. Crediamo che il progetto del Carlino sia meritorio per il fatto di avere raccolto la documentazione fotografica e filmica di quello che è successo un anno fa e di avere anche seguito per mesi le famiglie alluvionate. Un progetto che ha una sua importanza e ce ne accorgeremo sempre di più con il passare del tempo. Questo film rappresenterà la memoria di quello che è accaduto".

Grazie anche al grande potere del cinema, che la Cineteca promuove ben oltre i confini bolognesi, anche con la preziosa attività del laboratorio di restauro cinematografico L’immagine ritrovata, che ridona nuova vita ai capolavori del passato. Se ne avrà un bell’assaggio, del resto, tra un mese in occasione del festival cult dei cinefili, Il Cinema ritrovato, che tutti gli anni porta stelle della settimana arte sotto le Torri (a giugno torna, ad esempio, il regista Wim Wenders). L’istituzione bolognese, presieduta da Marco Bellocchio e diretta da Gianluca Farinelli, conserva nei suoi archivi 90mila film, tre milioni di fotografie che riguardano sia il cinema che la storia di Bologna e del territorio, 300mila manifesti, fondi importanti come il Pasolini e il De Sica e una biblioteca specializzata. Ma nulla è cristallizzato solo nel passato. Anzi. "Per noi il cinema è raccontare il presente – continua Pietrantoni –, ma anche uno strumento per coltivare la memoria e immaginare un futuro. Questa unione di intenti ci rende molto vicini e molto sensibili all’iniziativa del Carlino". "Facendo un parallelo – continua il vicedirettore – riteniamo che la conservazione dei documenti video e fotografici sia molto preziosa. Lavoriamo su archivi importanti e offriamo questo patrimonio a registi e agli autori perché lo sfruttino all’interno dei prodotti audiovisivi. In qualche modo il Carlino ha fatto quello che facciamo noi tutti i giorni dell’anno con i nostri archivi. Raccogliere testimonianze da tutti gli attori di questo lavoro, cittadini, forze dell’ordine e trasformarli in un prodotto audiovisivo per un pubblico è stata un’operazione importante che è nelle nostre corde. Per questo non abbiamo esitato un secondo ad ospitare la proiezione".

E proprio in un momento storico – nota Pietrantoni – in cui il documentario sta vivendo una stagione molto fortunata. "C’è una germinazione di talenti, di idee sostenute da un’attività produttiva importante, anche delle piattaforme. C’è tanta cratività nel documentario, non solo nella veicolazione di una storia, ma anche nel talento artistico degli autori. A maggior ragione, gli archivi hanno un ruolo per sostenere questa attività".