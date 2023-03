Pietro Di Natale, un talento tutto bolognese

Nicoletta

Barberini Mengoli

La funzione dello storico dell’arte è quella di studiare il passato per renderlo sempre attuale e trasmetterlo alla realtà odierna. È il caso del giovane storico e critico d’arte Pietro Di Natale, classe 1981, bolognese, laureato a Bologna in storia dell’arte moderna. Specialista di arte bolognese ed emiliana dal XV al XVIII secolo, collabora dal 2005 con Vittorio Sgarbi realizzando molte mostre da lui curate ed è responsabile delle collezioni d’arte della Fondazione Cavallini Sgarbi. Dal 2020, Di Natale, dirige Palazzo dei Diamanti di Ferrara col compito di organizzare le esposizioni e le attività di uno dei maggiori poli espositivi italiani che attira ogni anno 150mila visitatori.

Infatti, ora, alla fine del grande intervento di restauro di Palazzo dei Diamanti, si è inaugurata la mostra Rinascimento a Ferrara. Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa, prima tappa di un progetto più ambizioso sul Rinascimento a Ferrara 1471 – 1598 da Borso ad Alfonso II d’Este. L’esposizione, curata da Vittorio Sgarbi e Michele Danieli, racchiude oltre 100 opere provenienti da Musei e collezioni di tutto il mondo, molte delle quali di ispirazione bolognese, in quanto il de’ Roberti (Ferrara 1450 – 1496) operò a più riprese nella nostra città, dove lasciò un’impronta profondissima, eseguendo con il pittore Francesco del Cossa importanti commissioni. Quali per esempio i luminosi Ritratti di Giovanni II e Ginevra Bentivoglio che arrivano a Ferrara da Washington e sanciscono il prestigio di de’ Roberti raggiunto a Bologna. Non meno ricca la selezione dei dipinti di Lorenzo Costa, quasi coevo del de’ Roberti ed operante nel medesimo contesto artistico, che partecipa alla mostra con opere prestigiose, molte delle quali provenienti da Bologna come l’olio de La Madonna col Bambino e i Santi Sebastiano, Giacomo, Girolamo e Giorgio (pala Rossi) nella Basilica di San Petronio e una Madonna con Bambino e i Santi in Pinacoteca di Bologna. Bologna da sempre conferma la sua partecipazione alla vita artistica che ferve attorno a lei.