Pieve di Pastino, riapre il sentiero vietato

Era luglio scorso quando un improvviso cedimento ha mandato in frantumi, a Ozzano, parte della storica Pieve di Pastino (nella foto), in via Tolara di Sopra a Settefonti. Il sito, risalente al 1100 e di proprietà dell’Università di Bologna rappresenta un bene di altissimo valore storico e culturale per il territorio.

A causa del cedimento della struttura si era resa necessaria la chiusura del sentiero Cai che costeggiava proprio il monumento. Buone notizie, però, per i trekker: il Cai ha riaperto il percorso, rendendo così di nuovo possibili le escursioni ad anello attorno ai suggestivi calanchi dell’Abbadessa. A darne notizia la stessa associazione: "L’accesso all’801B è nuovamente possibile grazie a un intervento del gruppo sentieristica del Cai di Bologna. Il nuovo accesso prevede di continuare per circa 50 metri su via Tolara di Sopra, partendo dalla vecchia sbarra, per poi prendere il nuovo tratto di sentiero ben visibile e ben segnalato che in poche centinaia di metri riporta sul tracciato classico dell’801B. Il tracciato è più sicuro del precedente, che passava esattamente sotto le pareti dei ruderi della Pieve".

A fornire i dettagli è Luca Benassi, referente ozzanese del Cai: "Negli ultimi anni la Pieve ha subito più frequentemente le ingiurie del tempo. Nel 2022, ad aprile, in concomitanza con alcuni temporali particolarmente intensi, ci fu un crollo parziale del tetto di uno dei due edifici che comportò una chiusura temporanea del tracciato per pulire dai coppi caduti e per verificare che non ci fossero ulteriori crolli ravvicinati. Dopo alcune settimane di osservazione il tracciato fu riaperto, fino ad arrivare a luglio. Appena mi sono reso conto dell’accaduto ne ho fatto una comunicazione al Comune, al Parco e al Cai. Nei giorni successivi ho fatto diversi sopralluoghi per capire come deviare l’801B in sicurezza".

Benassi, aggiunge che "a inizio settembre una squadra del Cai è intervenuta per rendere di nuovo fruibile il sentiero passando a sud della Pieve. L’intervento del Cai è stato di creare un nuovo percorso per congiungere via Tolara di Sopra con il vecchio tracciato dell’801B, transitando su nuova deviazione in sicurezza rispetto alla Pieve, apporre nuova segnaletica sia verticale sia orizzontale, creare un piccolo gradinamento per agevolare il passaggio dall’asfalto al nuovo tracciato, ripulire la vegetazione nel tratto di macchia boschiva interessata dal nuovo tracciato. La fruibilità dell’801B è fondamentale per chiudere tanti anelli piccoli o grandi per gli appassionati di trekking e di mountain bike".

Zoe Pederzini